Движение грузовиков ограничили на трассе под Новороссийском из-за сильного ветра

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Движение грузового транспорта ограничили 21-километровом участке федеральной трассы М-4 "Дон" между городами Геленджик и Новороссийск. Ограничение связанно с сильным ветром, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"Введено временное ограничение движения грузового транспорта на участке автомобильной дороги М4 "Дон" с 1516-го км по 1537-й км (между Геленджиком и Новороссийском)", - сообщили в отделе пропаганды.

Уточняется, что ограничение вызвано сильным ветром. Также в отделе пропаганды добавили, что ограничение распространяется на малый грузовой транспорт, имеющий большую парусность.

"Водителям автомобильного транспорта рекомендуется воздержаться от поездок в направлении данного участка дороги, а при движении в случае крайней необходимости быть внимательными и придерживаться безопасной скорости", - отметили в отделе пропаганды, добавив, что в ограничительных мероприятиях задействовано шесть инспекторов ДПС.

В пятницу на черноморском побережье Кубани ожидается переменная облачность, в Новороссийске - ветер 15-20 м/с, с порывами до 32 м/с.