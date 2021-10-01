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Чемпионат мира по волейболу в России

Мэр Новосибирска сообщил о готовности инфраструктуры города к проведению ЧМ по волейболу

По словам Анатолия Локотя, возводить дополнительные объекты для соревнований не планируется

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Новосибирск не нуждается в создании дополнительной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по волейболу в августе-сентябре 2022 года, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. Согласно жеребьевке, которая состоялась 30 сентября, в Новосибирске пройдут игры группы С, куда вошли Польша, США, Мексика, Болгария.

"Мы построили, ввели этот объект - волейбольный центр, именно из расчета участия в чемпионате мира по волейболу. Это высокого уровня соревнования, и сначала мы участвовали в чемпионате России, это такие "разгоночные" соревнования, а затем участие в чемпионате мира. Строить какие-то еще объекты мы не планируем, в этой части у нас инфраструктуры достаточно, потому что наш волейбольный центр отвечает всем высоким мировым требованиям и по количеству мест, и по освещенности, и по условиям проведения матчей, и по помещениям для команд - все учтено. Мы сейчас озабочены вопросами благоустройства прилегающей территории, и этим собственно говоря и занимаемся", - сказал Локоть.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра на 5 тыс. мест началось в 2018 году, его площадь - около 20 тыс. кв. м. Востребованность центра объясняется тем, что в Новосибирске базируется один из сильнейших волейбольных клубов России - "Локомотив". Объект возводился в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Теги
РоссияНовосибирская областьЧемпионат мира по волейболу в России
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