Электроснабжение в селе на Чукотке, отключенное из-за мощного циклона, восстановили

ТАСС, 1 октября. Электричество вернулась в дома 150 жителей села Мейныпильгыно, которое было отключено из-за повреждения ЛЭП после мощного циклона, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.

"Под отключение попали 47 одноквартирных коттеджей в селе Мейныпильгыно и один одноэтажный 12-квартирный дом, в которых проживают 150 человек. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе окружного управления МЧС.

Мощный циклон принес на Чукотку в четверг снег и ветер до 25 м/с. Были отменены занятия в школах для второй смены и работа переправ через Анадырский лиман.