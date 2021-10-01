В Минпросвещения заявили, что всего 0,14% школ в РФ закрыты на карантин из-за коронавируса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 0,14% российских школ в настоящее время закрыты на карантин в связи с пандемией. Такие данные следуют из инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной в пятницу в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

"Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 29 сентября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально - 0,14%", - следует из материалов.

Уточняется, что карантинные меры сохраняются в 57 школах в 29 регионах страны.

Ранее директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатуно сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем.