{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Минпросвещения заявили, что всего 0,14% школ в РФ закрыты на карантин из-за коронавируса

Карантинные меры действуют в 57 школах в 29 регионах России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 0,14% российских школ в настоящее время закрыты на карантин в связи с пандемией. Такие данные следуют из инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной в пятницу в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 29 сентября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально - 0,14%", - следует из материалов.

Уточняется, что карантинные меры сохраняются в 57 школах в 29 регионах страны.

Ранее директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатуно сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Кабмин утвердил постановление о создании инновационного центра в Новгородской области
Центр откроется на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
Читать полностью