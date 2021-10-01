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В Сочи ожидаются смерчи над морем

В связи с этим городские службы перевели в режим повышенной готовности

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за возможного образования смерчей над морем. Жителей и гостей просят отказаться от отдыха у воды, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Сочи.

"В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 06:30-07:30 и до конца суток 1 октября 2021 года на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды.

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