На Хайнане власти принимают меры по увеличению популяции вымирающего вида гиббонов

ХАЙКОУ /Китай/, 30 сентября. /ТАСС/. Популярный в Китае блог о науке Mofang Kexue ("Мофан кэсюэ", или "Наука - кубик-рубик") опубликовал подробный материал о хайнаньских гиббонах - редких приматах, которых на острове пока насчитывается всего несколько десятков. Авторы напомнили, что благодаря эффективным мерам местных властей по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности этих обезьян в текущем году в провинции появились еще две особи.

Таким образом, число этих животных на Хайнане увеличилось до 35. Как утверждают специалисты, новорожденным уже шесть и семь месяцев соответственно. По наблюдениям биологов, физическое состояние обоих малышей нормальное.

Особенности редких приматов

Гиббоны на Хайнане, как отмечается, имеют различия в окраске: у самцов шерсть черного цвета, в то время как у самок - темно-желтого или светло-каштанового. Такие обезьяны преимущественно ведут моногамный образ жизни, создавая супружеские пары. Как установили биологи, эти животные с необычно длинными передними конечностями способны обмениваться звуковыми сигналами, при помощи которых они постоянно общаются друг с другом.

Питаются редкие приматы как растительной пищей, так и небольшими животными. По данным Международного союза охраны природы (IUCN), на нашей планете насчитывается 20 видов гиббонов, однако, по мнению экспертов организации, только хайнаньский имеет возможности для постепенного восстановления популяции. Как уточнили специалисты, во всем мире численность этих обезьян продолжает сокращаться, в то время как в самой южной провинции Китая они находятся под бдительной защитой государства и есть все основания полагать, что их количество будет увеличиваться.

Этот вид приматов встречается только на Хайнане. На протяжении столетий условия для их обитания постепенно ухудшались, что связано с постоянно усиливающейся хозяйственной деятельностью человека. Кроме того, в связи с массовой вырубкой лесов, продолжавшейся в регионе вплоть до 80-х годов прошлого столетия, сужался и естественный ареал обитания гиббонов. Как уточняют эксперты, сокращение численности этих обезьян прежде во многом было связано и с тем, что население недостаточно хорошо понимало, как важно защищать животных и экологию.

Борьба за восстановление видового разнообразия

Согласно статистике IUCN, примерно одна треть из всех видов флоры и фауны на Земле находится под угрозой вымирания. Несмотря на то, что хайнаньские гиббоны по-прежнему относятся к категории исчезающих животных, в последнее время наметилась тенденция к восстановлению их популяции. Прежде всего это объясняется усилиями властей провинции, которые за последние три года существенно улучшили условия для жизнедеятельности этих редких обезьян.

Государственный тропический лесопарк Хайнаня, где они обитают, находится в центральной части острова на территории Цюнчжун-Ли-Мяоского автономного уезда, в районе самого крупного горного массива провинции - Учжишань. Площадь этого заповедника достигает 4,4 тыс. кв. км, местность почти полностью покрыта джунглями, там произрастает более 3,5 тыс. видов растений и обитает 627 видов позвоночных животных. Для более эффективного наблюдения за гиббонами в зоне их обитания были оборудованы специальные контрольные участки.