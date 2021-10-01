Проект по поглощению углерода применят для восстановления алтайских защитных лесополос

БАРНАУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Проект по поглощению углерода, который первыми в стране начали реализовывать в Алтайском крае, планируется использовать для восстановления защитных лесополос. Лесополосы в регионе занимают площадь более 90 тыс. гектаров и 70-75% из них нуждаются в восстановлении, сообщил в пятницу ТАСС зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов.

"В Чарышском районе реализуется проект искусственного лесовосстановления, там высаживают кедр в рамках проекта по поглощению углеродного следа. Мы рассматриваем возможность реализации этого проекта и в других территориях региона: для этого сейчас создана рабочая группа по углеродному следу с участием ректоров ведущих вузов. <…> Наша задача - плавно перейти к восстановлению лесных полос, срок годности и сохранности которых уже истекает - 40-45 лет. Эта тема тоже будет идти в рамках углеродного следа, проект тоже можно использовать для того, чтобы предприятия, которые сегодня занимаются производством какого-то продукта, например, нефтяники, газовики, и наносят ущерб, могли финансировать эти вопросы", - сказал Лукьянов.

В качестве компаний из Алтайского края, которые могли бы принять участие в проекте такого лесовосстановления, Лукьянов назвал "Алтай-кокс", являющийся одним из крупнейших коксохимических предприятий страны: на его долю приходится 13% всего кокса, производящегося в РФ.

"В Алтайском крае примерно 70-75% лесополос, которые по возрасту уже нуждаются в восстановлении", - пояснил Лукьянов. Также он отметил, что в настоящее время в крае только выстраивается модель реализации проекта и нарабатывается нормативная база.

В Минсельхозе Алтайского края ТАСС уточнили, что всего в регионе насчитывается 90,8 тыс. га лесополос.

Осенью текущего года в Алтайском крае планировалось высадить около 30 тыс. саженцев кедра - в Чарышском районе в рамках первого в России лесного проекта по поглощению углерода, что позволит компенсировать углеродные выбросы в атмосферу.