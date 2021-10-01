Кабмин утвердил постановление о создании инновационного центра в Новгородской области

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай" в Новгородской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что работа ведется по поручению президента. "Центр откроется на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации инновационных проектов", - говорится в сообщении.

Центр займется разработкой и созданием высокотехнологичной электронно-компонентной базы, квантовых сенсоров и устройств с использованием квантовых технологий, новых, в том числе портативных, источников энергии, биомедицинских клеточных технологий и мобильных сетей связи пятого поколения. Площадки нового научного центра будут находиться в Великом Новгороде и на территории Валдайского района.

Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей официальной странице "ВКонтакте", более 20 инновационных компаний уже готовы стать резидентами ИНТЦ. В течение 10 лет для них будет действовать льгота на снижение НДС, налога на прибыль и налога на имущество до 0%, система снижения отчислений на страховые взносы.

Закон об ИНТЦ приняли в России в 2017 году, напомнили в пресс-службе кабмина. Такие центры создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а кроме того, для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции.

В ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий, отметили в кабмине.