Новую волну коронавируса в Калмыкии ожидают во второй половине октября

ЭЛИСТА, 1 октября. /ТАСС/. Эпидемиологи прогнозируют начало четвертой волны коронавируса в Калмыкии во второй половине октября. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"Коронавирус набирает силу с наступлением холодов, аэрозольный механизм передачи в такое время года активизируется. Мы видим, что сейчас темпы снижения заболеваемости коронавирусом замедляются, а во второй половине октября ожидаем рост. Мы к нему уже готовимся", - сказал он.

По словам Санджиева, на заседании республиканской противоэпидемической комиссии принято решение о подготовке ранее закрытых в связи со стабилизацией обстановки госпиталей к приему пациентов. Сейчас свободный коечный фонд в республике превышает 40%, среди циркулирующих штаммов коронавируса в Калмыкии превалирует дельта-штамм, добавил главный санитарный врач.

Он также сообщил, что ужесточение режима ограничений пока в регионе не планируется. "Мы - единственный регион в ЮФО, который не ввел обязательную вакцинацию. Проанализируем, насколько эффективна практика поощрения медработников за вакцинацию населения, и, если этого будет недостаточно, только тогда ее введем", - добавил собеседник агентства.

По данным оперштаба на утро пятницы, в Калмыкии с начала пандемии зарегистрировано 30 511 случаев заражения (плюс 65 за сутки), выздоровели и выписаны 28 482 пациента (плюс 135 за сутки). В тяжелом состоянии - 27, из них 12 на ИВЛ. Умер 601 человек.