В Иркутской области на реке Ие построили мост взамен разрушенного паводком

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Мост, построенный взамен разрушенного паводком, ввели в эксплуатацию в Тулунском районе Иркутской области, благодаря ему будет обеспечено круглогодичное автомобильное сообщение между поселком Октябрьский-2 и другими населенными пунктами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тулунском районе открыли мост через реку Ию, соединяющий Тулун и поселок Октябрьский-2. Длина шестипролетного металлического моста с опорами из железобетона - около 200 м. Мост расположен в нижнем течении реки недалеко от старого деревянного, который был разрушен паводком в 2010 году", - говорится в сообщении.

В поселке проживают около 200 человек. После того, как мост разрушило, им приходилось пересекать реку на пароме, зимой - по ледовой переправе.

Строительство моста было начато в 2019 году. На работы было выделено около 260 млн рублей из бюджетов Иркутской области и Тулунского района.