Коэффициент распространения ковида в РФ держится выше единицы восьмой день подряд

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос до 1,05. Он держится выше единицы уже восьмой день подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Свердловской области он равен 1,01, в Ростовской области и Красноярском крае - 1,02, в Самарской и Воронежской областях - 1,06, в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области - 1,06, в Подмосковье - 1,12.

Единственным регионом в десятке, где индикатор не превышает единицу, стала Иркутская область. Там он вырос с 0,99 до 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.