В Татарстане планируют ввести QR-коды для посещения масштабных мероприятий

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор Татарстана в ближайшее время планирует ограничить посещение масштабных мероприятий без наличия QR-кода. Об этом журналистам сообщила в пятницу руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

"У нас запланирован матч 8 октября "Россия - Словения". И там проходит продажа билетов с наличием QR-кода, это код о вакцинировании лица и у лица перенесшего ковид. Вот такая практика будет по этому матчу. И в дальнейшем будет рассматривать такую практику на крупные мероприятиях, которые проходят на больших площадках, где при заполняемости 50% получается более тысячи людей. В таких случаях мы пойдем по пути наличия на трибунах лиц только с QR-кодом", - сказала Патяшина.

По ее словам, эпидимиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, в Татарстане становиться тревожней. Фиксируют рост числа заболевших COVID-19.

На 1 октября в Татарстане зарегистрировано 27 123 случаев COVID-19, в том числе 63 за минувшие сутки. Выздоровело за весь период 23 280 человек. Всего провакцинировано 1 084 698 человек (прирост - 1 653), из них 953 968 получили вторую прививку.

В предстоящем матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года сборная России встретится с командой Словакии 8 октября в Казани.