Путин: конференция по социально-трудовым конфликтам неизменно привлекает внимание

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поприветствовал участников Шестой международной научно-практической конференции "Социально-трудовые конфликты в России и в мире". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Ваши традиционные встречи, объединяющие ученых, экспертов, представителей профессиональных союзов, работодателей, неизменно привлекают заинтересованное общественное внимание. Сегодня вам предстоит обсудить широкий круг тем, главные из которых связаны с совершенствованием трудового законодательства, укреплением социального партнерства, защитой законных прав людей", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что конференция проходит в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, в котором при поддержке государства успешно действует факультет конфликтологии - признанный центр изучения социальных конфликтов, проведения научных исследований и создания практических инструментов урегулирования конфликтных ситуаций.

Президент пожелал участникам конференции плодотворной работы и выразил уверенность в том, что мероприятие станет авторитетной и востребованной площадкой для обмена накопленным опытом и лучшими практиками, а предложенные в ходе конструктивных дискуссий идеи и инициативы обязательно будут востребованы.

Международная научно-практическая конференция проводится с 2016 года по инициативе Федерации независимых профсоюзов России и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и посвящена социально-трудовым конфликтам в Российской Федерации и за рубежом.