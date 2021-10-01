Трехсменку в школах Северного Кавказа планируют ликвидировать к 2024 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Трехсменное обучение в школах Северного Кавказа планируется полностью ликвидировать к 2024 году в рамках реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

В регионах округа остро стоит вопрос ликвидации двухсменного и трехсменного режима обучения в школах.

"К 2030 году уменьшится доля учащихся общеобразовательных учреждений во II смене в общей численности учащихся в Северо-Кавказском федеральном округе до 7,6%. К 2024 году доля учащихся общеобразовательных учреждений в третью смену в общей численности учащихся в разрезе всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа должна быть доведена до 0%", - говорится в документе.

Кроме того, к 2030 году до 63,8% планируется увеличить долю выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

В регионах СКФО проблему трехсменного и двухсменного обучения в школах решают, в том числе благодаря нацпроекам. Так, например, в августе две школы на 1 140 мест открыли в чеченском городе Аргун в рамках нацпроекта "Образование", что позволило решить проблему трехсменки в городском округе. В самом крупном городе Ингушетии - Назрани в сентябре открыли две новые школы, решив тем самым вопрос с двухсменкой. Власти Дагестана в рамках нацпроекта "Образование" до конца 2023 года планируют вдвое сократить число школ, работающих в трехсменном режиме обучения.