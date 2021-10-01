Останки пропавшего без вести красноармейца нашли под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Члены поискового отряда "Совесть" нашли под Калининградом останки красноармейца, погибшего в бою с врагом на завершающем этапе Великой Отечественной войны и считавшегося пропавшим без вести. По обнаруженной рядом медали удалось установить его имя, ведется поиск родных солдата, сообщил на своей странице в Facebook председатель совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"В ходе работ поисковиками возле поселка Березовка Багратионовского района (бои под Прейсиш-Эйлау шли в начале 1945 года - прим. ТАСС) на поле были обнаружены побелевшие от времени человеческие кости. Видимо, когда-то очень давно плугами их выпахали на поверхность. При тщательном обследовании участка местности удалось извлечь из земли останки двух советских воинов, вместе с ними нагрудный знак "Гвардия", медаль "За отвагу", солдатскую алюминиевую ложку", - рассказал он.

На основании архивных документов военной поры по номеру на медали поисковики установили имя одного из пропавших без вести героев. Им оказался Ляшко (в некоторых документах значится как Ляжко - прим. ТАСС) Евдоким Лукьянович, 1899 года рождения. Известно, что он уроженец Украинской ССР, Сталинской области, Краснолиманского района, села Щурово.

Известно также, что ездовой взвода противотанковых орудий гвардии рядовой Ляшко воевал в составе 146-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии. В приказе от 28 августа 1944 года о награждении медалью "За отвагу" говорится, что Ляшко "в бою 19 августа 1944 года под деревней Вулька-Козловска Варшавского воеводства (Польша) под сильным артиллерийско-минометным огнем противника при смене боевых позиций, пренебрегая опасностью, с ловкостью и умением опытного воина перевез орудие на новую огневую позицию в боевые порядки пехоты, сохранив при этом конский состав...".

Как сказал Хисамов ТАСС, сейчас поисковики ищут родных красноармейца Ляшко, чтобы передать боевую медаль "За отвагу", знак "Гвардия" и солдатскую ложку героя Великой Отечественной войны. Найденные останки советских бойцов перезахоронят с воинскими почестями.