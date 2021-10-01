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В МФЦ Симферополя появился комплекс для выдачи загранпаспортов

Подобные комплексы также появятся в Феодосии и Керчи, а в северных районах республики должны заработать четыре передвижных комплекса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Получение загранпаспорта в МФЦ Симферополя будет производиться с помощью программно-технического комплекса "Криптобиокабина". Об этом в пятницу в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В МФЦ Симферополя появился программно-технический комплекс "Криптобиокабина" для получения загранпаспорта", - написал Аксенов. В пресс-службе главы региона уточнили, что МФЦ в Симферополе стал первым центром, где появился такой комплекс.

Таких кабин в Крыму будет четыре - две в Симферополе, по одной в Феодосии и Керчи, отметил Аксенов. Еще четыре передвижных комплекса будут обслуживать северные районы Крыма, в частности Джанкой и Евпаторию.

Криптобиокабина - отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит концерн "Автоматика" Ростеха. Комплексы оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

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