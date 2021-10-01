Карантин по коронавирусу и ОРВИ объявили в 12 школах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Случаи коронавируса и острых респираторных вирусных инфекций в Челябинской области, которая с декабря прошлого года вышла на пик заболеваемости, стали причиной закрытия на карантин 12 школ. Об этом журналистам в пятницу сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"У нас на сегодня полностью закрыты на карантин по ОРВИ 12 школ. Еще 12 школ полностью закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Также находятся частично на карантине по коронавирусу и ОРВИ 205 школ, один детский сад полностью, частично - еще 12 детских садов", - сказала Гехт.

Она добавила, что пока речи о переводе всех обучающихся в регионе на дистант не идет.

Первый заместитель губернатора Челябинской области отметила, что регион сейчас находится на пике заболеваемости коронавирусом с декабря 2020 года, на ковидных базах осталось менее 2% свободных мест (пока открытие новых ковидных баз не планируется, так как ожидается увеличение объема свободного коечного фонда).

По данным областного Минздрава на 1 октября, всего в регионе с начала пандемии подтвержден 97 921 случай заражения коронавирусом (плюс 386 новых случаев ко вчерашнему дню). Всего 83 163 пациента выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 10 030 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.