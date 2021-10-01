Порядка 175 машин скопилось на российско-украинской границе под Белгородом

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей образовалась перед многосторонним пунктом пропуска в Белгородской области для выезда из России на Украину. Причина очереди в неравномерном приеме машин сопредельной стороной, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Белгородской таможни.

"Перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Нехотеевка Белгородской таможни образовалось очередь грузовых транспортных средств на выезд из России. Причина скопления грузовиков - неравномерный прием машин сопредельной стороной. С 07:00 до 10:00 (мск) 1 октября машины украинской стороной не принимались", - сказали в пресс-службе.

По данным Белгородской таможни, перед пунктом пропуска скопилось около 175 машин. Увеличению очереди способствует тот факт, что в настоящее время пропуск транспортных средств в многостороннем автомобильном пункте пропуска Гоптовка (Украина) идет в минимальном объеме. На въезд в Россию очередь автотранспорта отсутствует, пропуск легковых машин походит без задержек.