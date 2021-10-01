Численность населения регионов СКФО к 2030 году может увеличиться до 10,5 млн человек

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Численность населения регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), к 2030 году может вырасти до 10,5 млн человек при увеличении средней продолжительности жизни до 80,5 лет, следует из материалов к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

"К 2030 году увеличится численность населения в СКФО до 10,5 млн человек… Увеличится продолжительность жизни при рождении в Северо-Кавказском федеральном округе до 80,5 лет", - говорится в документе.

В 2022 году население округа по прогнозам составит 9, 99 млн человек, в 2023 году превысит 10 млн человек.

Кроме того, как следует из документа, к 2030 году показатель младенческой смертности в СКФО планируется уменьшить до 3,6% на 1 тыс. новорожденных. В 2020 году этот показатель, по данным Росстата, составил 5,7%.

Регионы Северного Кавказа находятся среди лидирующих по уровню рождаемости. В частности, высокие показатели коэффициента рождаемости наблюдаются в Чечне и Ингушетии. Кроме того, Дагестан и Чечня относятся к субъектам, где отмечается наибольший естественный прирост населения.