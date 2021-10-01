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Путин поздравил коллектив завода "Авитек" с 90-летием

Президент назвал завод лидером в сфере разработки образцов вооружений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов вятского машиностроительного предприятия "Авитек" с 90-летием со дня его создания.

"За прошедшие годы многие поколения ученых, конструкторов, инженеров, специалистов внесли большой вклад в укрепление исследовательского, технологического, кадрового потенциала вашего предприятия. И сегодня оно по праву считается крупным научно-производственным комплексом, одним из признанных лидеров в сфере разработки уникальных образцов вооружений для новейших средств воздушно-космической обороны", - говорится в поздравлении главы государства, текст которого опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что коллектив "Авитека", сохраняя и развивая традиции своих предшественников, будет и впредь эффективно трудиться и решать поставленные задачи на благо России и ее граждан.

Вятское машиностроительное предприятие "Авитек" - одно из крупнейших в ОПК страны. Основным направлением его деятельности сегодня является производство специальной техники зенитно-ракетной тематики, балочных держателей для вертолетов всех типов, средств спасения для пилотов боевой авиации.

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