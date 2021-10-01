В России выявили два гена, ответственных за развитие редких заболеваний сердца

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Два гена, которые ответственны за развитие редких заболеваний сердца, были выявлены исследователями в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в пятницу.

"В рамках приоритетов, которые обозначены президентом страны, создано еще 15 центров мирового уровня, которые работают по различным направлениям приоритетов научно-технологического развития. И в этих 15 центрах четыре представлены по направлению персонализированной медицины, и в их структуре также есть работы по генетике. Буквально недавно мы рассматривали их первые результаты по итогам работы, и я должна сказать, что здесь также проводятся исследования, которые имеют перспективные, серьезные результаты. Я хочу сказать о выявлении двух новых генов, которые ответственны за развитие редких заболеваний сердца", - сказала она.

Вице-премьер также отметила, что создана новая модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий.