{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с ковидом в России

По словам пресс-секретаря президента РФ, динамика по смертности вызывает беспокойство

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Регионы РФ принимают меры с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу, в Кремле смотрят за развитием ситуации, которая пока вызывает беспокойство. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как [ситуация] будет развиваться дальше", - сказал Песков.

"Пока динамика плохая, которая вызывает беспокойство", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о росте показателей смертности.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
Челябинская область начинает вакцинацию от коронавируса иностранных студентов
Первым прививку поставят учащимся Южно-Уральского государственного университета
Читать полностью