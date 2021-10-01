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Кремль не согласен с решением Минска ограничить доступ к сайту "Комсомольской правды"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил произошедшее как нарушение принципа свободы СМИ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль категорически не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты "Комсомольская правда" в республике, поскольку это нарушает принцип свободы СМИ. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии", - подчеркнул Песков.

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БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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