Кремль не согласен с решением Минска ограничить доступ к сайту "Комсомольской правды"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль категорически не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты "Комсомольская правда" в республике, поскольку это нарушает принцип свободы СМИ. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии", - подчеркнул Песков.