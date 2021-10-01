Порядок ведения реестра медицинских изделий изменится с 1 марта 2022 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новый порядок ведения реестра медицинских изделий и их производителей, он изменится с 1 марта 2022 года. Теперь Росздравнадзор будет загружать туда фотографии медицинских изделий, электронные копии инструкций по их применению и регистрационного удостоверения, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"С 1 марта 2022 года расширится список сведений, которые должны содержаться в государственном реестре медицинских изделий и их производителей. <…> Обновленный порядок ведения реестра утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь помимо прежних сведений Росздравнадзор будет загружать туда фотографии медицинских изделий, электронные копии инструкций по их применению и самого регистрационного удостоверения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для цифровых продуктов в области медицины в реестр будут загружаться фотографии электронного носителя и скриншоты их интерфейса. Это касается цифровых программ, которые используются для помощи врачам в диагностике онкологических заболеваний, планировании техники проведения хирургических операций, мониторинге состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, реабилитации больных.

Такое решение позволит участникам отрасли получать более полную информацию о зарегистрированной в стране медицинской продукции, из-за чего им будет проще планировать закупки или регистрировать новые медицинские изделия.

"В остальном список информации, которая должна отображаться в реестре, не изменился. Это назначение медицинского изделия, его вид и класс риска применения, регистрационный номер, код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), место производства, сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях", - сообщает пресс-служба.