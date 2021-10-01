"ВКонтакте" проведет розыгрыш призов в честь своего 15-летия

"ВКонтакте" отметит свой 15-й день рождения розыгрышем призов и подарков от партнеров на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении соцсети в пятницу.

Онлайн-мероприятие пройдет в сервисе "VK Чекбэк", где уже появилась вкладка "Вечеринка". Пользователи соцсети смогут занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать "блюдо" и получить подарок.

Среди суперпризов — смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung и т.д. Также пользователи смогут выиграть билеты в театры, на выставки и концерты, получить скидки на книги и онлайн-образование.

Также в честь юбилея "ВКонтакте" дарит 15 млн бонусов от платежного сервиса VK Pay - пользователи смогут получить более 75 тыс. призов номиналом от 100 до 100 000 бонусов, которыми можно оплатить до 50% покупок у партнеров сервиса (один бонус равен одному рублю).

Кроме того, пользователи смогут отправить пожертвование в благотворительный фонд "Линия жизни". Деньги направят на помощь детям и подросткам, которые столкнулись с серьезными заболеваниями.

Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября. Обладателей суперпризов объявят 10 и 17 октября в "VK Чекбэке".