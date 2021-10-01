На Кубани прививку от коронавируса сделали 2 млн человек

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделали более 2 млн жителей Краснодарского края. Всего же для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать не менее 3,6 млн человек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"В Краснодарском крае от коронавируса привились 2 млн человек. Для формирования коллективного иммунитета в регионе должны вакцинироваться не менее 3,6 млн взрослых жителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Кавказском районе план по вакцинации выполнен на 109%, в Динском - на 80,1%, в Апшеронском на 78,5%. Самые низкие темпы демонстрируют в Анапе, Геленджике, Брюховецком и Тихорецком районах.

"Благодарен каждому из них за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких. Мы должны сформировать коллективный иммунитет, ведь только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость COVID-19. Для ее проведения созданы все условия, вакцины в крае сегодня достаточно", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По состоянию на пятницу, с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 74 135 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 1304,3. Почти 54 тыс. пациентов выписали с выздоровлением, 6 255 человека умерло.