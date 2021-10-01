Путин не планирует поздравлять потомка дома Романовых с бракосочетанием

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует направлять поздравления потомку дома Романовых Георгию Романову в связи с его бракосочетанием с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини. Этот вопрос не входит в прерогативу Кремля, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, президент никак не планирует поздравлять молодоженов. Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня", - сказал он, отвечая на вопрос, получал ли Путин приглашение на венчание наследника дома Романовых и планирует ли его поздравить с этим событием.

В четверг Песков уже комментировал вопрос венчания потомка Романовых. Пресс-секретарь главы государства отмечал, что у Кремля нет никакого мнения по этому поводу, а "в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах России ежедневно проходит много свадеб". "Мы всегда желаем счастья молодоженам", - добавил в тот день Песков.

Ранее сообщалось, что венчание Георгия Романова и Ребекки Беттарини запланировано в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга на 1 октября.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Вопрос правомерности использования ею титула великой княгини - предмет спора с другими потомками Романовых, принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича - младшего.