Песков: ФСБ не согласовывает с Кремлем перечень данных, запрещенных к передаче

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Перечень не содержащих гостайну данных, которые запрещено передавать третьим странам, не должен согласовываться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этот список не согласовывался с президентом, он не подлежит согласованию с президентом", - сказал представитель Кремля, говоря об утвержденном Федеральной службой безопасности (ФСБ) приказе.

Песков рекомендовал обращаться за комментариями и разъяснениями по поводу утвержденного перечня в ФСБ. "Мы не готовили этот список, не составляли аргументацию", - объяснил он.

Отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле опасности для свободы слова в документе ФСБ, Песков предположил, что "здесь надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место".

В четверг на официальном портале правовой информации был опубликован приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым. Он утверждает перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности РФ. Полный список сведений, не содержащих гостайну и запрещенных к передаче, включает 60 пунктов.