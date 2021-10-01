В Томске появится Центр трансфера технологий для объединения вузов и НИИ региона

ТОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ одобрило создание в Томске Центра трансфера технологий и выделит на него 100 млн рублей в ближайшие четыре года. Он станет единой точкой входа для компаний в объединение вузов и НИИ региона - "большой томский университет". Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава управления инновациями в сфере науки, техники и технологий Томского госуниверситета Михаил Головатов.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет" с объединенной инфраструктурой. По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

"По итогам конкурсного отбора Минобрнауки поддержало создание в Томске Центра трансфера технологий. Наш уникален тем, что это общая региональная история для "большого университета". Это будет единое "окно входа" в регион для промышленных партнеров, которым требуются какие-то услуги - или комплексные, или конкретные. Например, у нас сильная школа химии, а Томский политехнический университет знает, как превратить разработки в техническое оборудование и техпроцессы. Таким образом, мы сможем удовлетворять все потребности наших промышленных партнеров, центр станет этой точкой входа", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на создание и функционирование центра Минобрнауки РФ выделит 100 млн рублей в ближайшие четыре года. Управлять центром будет томский консорциум научно-образовательного комплекса региона - прообраз "большого университета". В него входят шесть университетов, 10 академических институтов и Томский научный центр СО РАН.

"Основными направлениями будут материаловедение, современная энергетика, биотехнологии, различные медицинские приборы, IT-решения, в том числе такие технологии как искусственный интеллект, распределенные реестры, обработка больших массивов данных, химия, нефтегазовая отрасль. У нас у всех есть понятные партнеры, такие как "Газпром", Росатом, "Сибур", и нам ничего не мешает работать с ними вместе. Делать из Томской области большое конструкторское бюро для любого партнера любого уровня", - отметил Головатов.