Чемпионаты WordSkills и Абилимпикс будут проводить в Махачкале в автодорожном центре

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Чемпионаты WordSkills и Абилимпикс, практические и лабораторные занятия планируется проводить в автодорожном колледже Махачкалы, на базе которого открыт центр автомастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills ("Молодые профессионалы". Об этом сообщил в пятницу первый замминистра образования и науки Дагестана Магомед Абидов на церемонии открытия центра.

"У центра прекрасные инфраструктура и оснащение. Эта мастерская открывается для того, чтобы студенты, в процессе обучения набирали востребованные навыки на современном оборудовании. Обучившись работать с этой техникой, вы сможете профессионально оказывать сервис в области автомобильного дела. Я надеюсь, что создание этого центра позволит качественно, на новом уровне организовать учебный процесс", - цитируетзамминистра пресс-служба регионального Минобразования.

Центр создан в рамках реализации нацпроекта "Образование". Он включает автомастерские "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Кузовные работы", "Малярные работы" и "Обслуживание биржевой техники", где представлены 13 различных автомашин.