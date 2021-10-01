Популяция лесных бизонов в Якутии за 15 лет увеличилась до 250 особей

ТАСС, 1 октября. Популяция лесных бизонов в Якутии за 15 лет увеличилась с 30 до 250 особей. Об этом сообщил в пятницу на Алтайском экологическом форуме заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сергей Сивцев.

"Один из успешных международных проектов - восстановление популяции лесных бизонов на Евроазиатском континенте. В 2006 году из Канады было завезено 30 лесных бизонов. Всего было четыре таких завоза, численность этого вида в республике достигла 250 особей. Уже осуществлено два выпуска лесных бизонов в естественную среду", - сообщил Сивцев.

Кроме того, по его словам, в Якутии существует успешный опыт работы по увеличению популяций других животных. За период с 1996 года расселено 190 овцебыков, и за прошедшее время популяция этого вида возросла до 4,5 тыс. особей. "Также ведется работа по проекту расширения ареала и увеличения численности стерхов: в результате предпринятых природоохранных мер популяция стала стабильной и насчитывает более 4 тыс. особей, - отметил Сивцев. - В 2020 году впервые в Якутии осуществлен выпуск в реку Вилюй молоди сибирского осетра: выпущено более 47 штук".

По данным ученых, лесные бизоны обитали на территории современной Якутии в эпоху плейстоцена, одновременно с мамонтами. Первая партия бизонов на 30 голов была привезена в Якутию в 2006 году из Канады в рамках проекта по расширению ареала распространения животных и для дальнейшего сохранения и размножения популяции.

Задача проекта - восстановление исторического ареала обитания лесных бизонов на территории Якутии, а главная задача - увеличение биоразнообразия экосистем Севера и повышение их продуктивности и устойчивости. Кроме того, при условии достижения достаточного поголовья в проживающих свободно популяциях животные будут использованы в качестве охотничьего вида и в сельскохозяйственном производстве на территориях, малопригодных для развития животноводства.

Практика показала, что взрослые бизоны хорошо переносят зиму без искусственной подкормки, питаясь подножным и веточным кормом, а снежный покров в 30-45 см не является для них серьезным препятствием.