Кабмин одобрил законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, такое решение принято на заседании 29 сентября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении. В нем уточняется, что "законопроект предусматривает установление запрета на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней".

Помимо этого, кабмин одобрил проект поправок в Налоговый кодекс, совершенствующих порядок взимания сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов. Документ предполагает создание механизма уплаты сборов за пользование ими с предоставлением льгот в целях увеличения объемов и доли выпуска рыбопродукции высокой степени переработки, а также осуществление рыболовства с использованием новых судов рыбопромыслового флота, обеспечение сырьем береговых рыбоперерабатывающих предприятий.

Как пояснял 29 сентября на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, предполагается пересмотр размера ставок сбора за вылов, не менявшихся больше 16 лет. Их предлагается увеличить только на те виды рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, на социально значимые, такие как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, сборы останутся на прежнем уровне.

Кроме того, предприятия рыбной отрасли, которые вкладываются в развитие производства, увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России, смогут получить вычет и уплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на отечественных верфях. А экспортерам, которые предпочитают вывозить сырье за границу, придется платить в полном объеме, подчеркивал Мишустин.