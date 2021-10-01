На курортах Кавказа организовали более 180 туристических маршрутов

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Свыше 180 туристических маршрутов общей протяженностью 6,5 тыс. км организовано на горных курортах Северного Кавказа. Об этом сообщил в пятницу полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

"На горных курортах округа организовано более 180 туристических маршрутов общей протяженностью 6,5 тыс. км, протяженность 81 горнолыжной трассы составляет более 140 км, обслуживают туристов 30 канатных дорог", - сказал Чайка на совещании по вопросу обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе.

По его словам, туризм для регионов СКФО является стратегически важным направлением и одним из ключевых стимулов развития экономики. Имеющийся природный потенциал создает все возможности для активного развития круглогодичного горного туризма на территории практически всех субъектов СКФО, сказал он.

"На фоне общего спада туристического потока по причине распространения новой коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер в традиционных горных курортах иностранных государств горные курорты Северного Кавказа сохранили свою привлекательность для россиян. Однако при всей своей красоте и безмятежности природа наших гор таит в себе немало опасностей, с которыми могут столкнуться туристы. Это снежные лавины и камнепады, ледниковые трещины и ледовые обвалы, селевые потоки, грозы, снежные бури, холод и туман, чрезмерное солнечное облучение", - сказал полпред.