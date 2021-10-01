Собянин открыл клуб для москвичей старшего поколения в районе Братеево

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл городской клуб для москвичей старшего поколения "Мой социальный центр" в районе Братеево на Алма-Атинской улице.

"Проект создания сети клубов нового формата для москвичей старшего поколения продолжает активно развиваться. Сегодня мы открываем сразу девять центров в разных районах Москвы, в том числе и в Братеево. До конца года планируем ввести еще порядка 10 учреждений. Таким образом, в городе будет работать уже более 30 "Моих социальных центров", - сказал Собянин.

Одновременно заработали еще восемь центров - в районах Алексеевский, Бибирево, Бирюлёво Западное, Братеево (улица Борисовские пруды, д.8, корп.3), Выхино-Жулебино, Котловка, Северный и пос. Киевский.

"Это такой специальный проект, который мы долго обсуждали со старшим поколением. Как надо преобразовать социальные центры, чтобы это были не просто бюрократические центры, а где можно прийти и пообщаться друг с другом, принять участие в каком-нибудь клубе: попеть, потанцевать. Это важно", - добавил мэр.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, общая площадь "Моего социального центра" на Алма-Атинской улице составляет 602,3 кв. м. С октября 2020 года по август 2021 года в его помещениях шел ремонт, закуплено оборудование и мебель, что позволило создать уютную среду для горожан старшего поколения.

О социальных центрах

"Мой социальный центр" - сеть городских клубов для старшего поколения. Первый подобный городской клуб был открыт в июле 2019 года, а на сегодняшний день работает уже 21.

Со дня открытия их гостями, в том числе онлайн, стали 350 тыс. москвичей. В центрах создано более 530 клубов по интересам (досуг, ЗОЖ, развитие, творчество, технологии). В "Мой социальный центр" можно прийти, чтобы просто отдохнуть, пообщаться со знакомыми и незнакомыми людьми, найти друзей.