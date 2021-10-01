Пропавших в Екатеринбурге двух 14-летних девочек нашли в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Две 14-летние девочки, которые пропали в Екатеринбурге больше недели назад, найдены в Челябинске. Подростки жили в квартире, которую арендовал подобравший их неизвестный мужчина, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Девочки пропали 23 сентября, их искали сотрудники полиции и волонтеры.

"Сейчас юных путешественниц оперуполномоченные на служебном транспорте везут в Екатеринбург, чтобы официально опросить об обстоятельствах их исчезновения и установить, не подверглись ли они каким-либо насильственным действиям. По предварительным данным, несколько дней назад в районе Старопышминска их подобрал на своей машине местный житель. Девушки придумали для него душещипательную историю о том, что они якобы приехали из Ульяновска, где у них не сложились отношения с родственниками. Мужчина якобы пожалел их, привез к себе в комнату в общежитие в Березовском, где они пребывали с четверга до воскресенья", - сказал Горелых.

Горелых уточнил, что мужчина купил девочкам теплую одежду, сотовый телефон и по их просьбе снял им квартиру в Челябинске. Также он дал подросткам денег на некоторое время.

Сейчас представители полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.