Песков заявил, что вопрос о введении локдауна на федеральном уровне сейчас не стоит

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти России пока не ставят вопрос о введении локдауна на федеральном уровне, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли на повестке дня тема введения локдауна на территории всей страны, учитывая прогрессирующую динамику заражений и смертности от коронавируса.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле смотрят за развитием ситуации с распространением ковида, "пока динамика [по показателям смертности] плохая" и положение в целом "вызывает беспокойство".

При этом пресс-секретарь сделал акцент на том, что нынешнюю ситуацию некорректно сравнивать с положением весной 2020 года, когда в стране из-за пандемии вводились нерабочие дни.

О ситуации со смертностью и заболеваемостью

Как сообщили ранее в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 887 против 867 днем ранее, до 208 142. Таким образом, четвертый день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за ковида.

Кроме того, количество подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 июля.