Путин поздравил Государственную транспортную лизинговую компанию с 20-летием

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) с 20-летием со дня образования, назвав ее лидером на российском рынке. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"В сотрудничестве со своими партнерами - производителями и поставщиками техники, кредитными учреждениями, государственными институтами - компания содействует привлечению серьезных инвестиций для качественной модернизации отраслевой инфраструктуры, вносит весомый вклад в совершенствование рынка транспортных услуг", - говорится в телеграмме.

Как отметил глава государства, ГТЛК по праву считается одной из ключевых, системообразующих организаций отечественной экономики и признанным лидером лизинга авиационного, водного и железнодорожного транспорта.

"Программы, реализуемые ГТЛК, поддерживают отечественное транспортное машиностроение, формируют спрос на продукцию российских предприятий, повышают их конкурентоспособность", - подчеркнул президент, выразив уверенность, что внедряя самые современные технологии компания и впредь будет добросовестно работать на благо России и ее граждан.

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является РФ в лице Минтранса.