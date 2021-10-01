Власти Крыма пока не планируют вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Республики Крым пока не планируют вводить жесткие ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

"Пока никаких решений жестких, которые бы ограничивали какие-либо процессы, не принимаем. Пока двигаемся в рамках тех же процедур, которые были", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что речи об отмене Ялтинского международного экономического форума, который должен пройти в Крыму в ноябре, не идет.

За сутки в Крыму выявили 398 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 заболело 79,6 тыс. человек, выздоровело - 68,4 тыс.