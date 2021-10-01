{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Крыма пока не планируют вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Глава региона Сергей Аксенов также отметил, что речи об отмене Ялтинского международного экономического форума, который должен состояться в ноябре, не идет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Республики Крым пока не планируют вводить жесткие ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пока никаких решений жестких, которые бы ограничивали какие-либо процессы, не принимаем. Пока двигаемся в рамках тех же процедур, которые были", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что речи об отмене Ялтинского международного экономического форума, который должен пройти в Крыму в ноябре, не идет.

За сутки в Крыму выявили 398 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 заболело 79,6 тыс. человек, выздоровело - 68,4 тыс.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19
Мнение
Не только один из самых популярных напитков мира: кофе как приправа
Мария Курсакова поделилась необычными рецептами с ароматными зернами в Международный день кофе
Не только один из самых популярных напитков мира:
Читать полностью