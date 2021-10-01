Аксенов: ситуация с ФЦП, несмотря на отставку профильного вице-премьера, под контролем

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Ситуация с реализацией федеральной целевой программы развития Крыма в регионе остается под контролем, несмотря на отставку профильного вице-премьера, сообщил журналистам в пятницу глава региона Сергей Аксенов.

В Крыму за прошлую и текущую недели посты покинули несколько чиновников. Первыми ушли в отставку по собственному желанию бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Вскоре они были задержаны по делу о хищении более 57 млн рублей, сейчас оба находятся под домашним арестом.

"Еще не знаю, - ответил Аксенов на вопрос, будет ли упразднена должность вице-премьера, курирующего ФЦП. - Все курирую я, как всегда. Все под контролем, все работает. Но процесс пока не завершен.".

В пресс-службе главы региона также отметили, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

"Сергей Аксенов подчеркнул, что процесс изменений в кадровом составе правительства Республики Крым не завершен", - говорится в сообщении.

Сам Аксенов в пятницу сообщил журналистам, что все зависит от "успеваемости" чиновников - от того, насколько они могут выполнять взятые на себя обязательства и поручения, данные им федеральными властями или руководителем региона, уточнил он.

"Если количество нарушений зашкаливает, то у любого должностного лица возникает угроза отставки - это нормальный процесс. Мы каждый четверг подводим итоги, выговоры будут объявляться регулярно, количество их более трех не будет: три выговора - и до свидания. Те, кто не могут себя контролировать, в части выполнения взятых на себя обязательств, будут находиться под угрозой [увольнения]; и наоборот те, кто дисциплинирован и все выполняет, что обещает, - никаких угроз", - подчеркнул Аксенов.