Путин заявил, что в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям финального этапа 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC). Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"В России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет, и потому мы искренне гордимся успехами наших университетских команд на международных чемпионатах по программированию, профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников", - говорится в телеграмме.

Глава государства напомнил, что Россия уже дважды принимала эти соревнования, и всегда они проходили на самом высоком организационном уровне.

"В острой и напряженной борьбе студентам и аспирантам ведущих вузов планеты предстоит продемонстрировать свои знания и навыки, серьезный творческий, интеллектуальный потенциал, умение находить оригинальные, интересные, а главное, эффективные решения сложнейших задач, убедительно доказать свое право быть первыми", - отметил президент.

Путин выразил уверенность в том, что эти состязания станут для участников и гостей большим событием, послужат наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки, укреплению личных контактов.

Чемпионат ICPC проводится с 1977 года. Финал международных студенческих состязаний по программированию пройдет в Москве с 1 по 6 октября. Для участия в соревнованиях в столицу приедут более 350 программистов из 42 стран.