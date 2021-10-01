В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

"Обеспечить с 05.10.2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемиологичсеким показаниям - выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Свердловской области", - говорится в постановлении.

Согласно документу, новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих. Первый компонент вакцины им необходимо будет ввести до 1 ноября 2021 года, а второй - до 1 декабря 2021 года. Сотрудников, которые не имеют ни одной прививки, с 1 ноября рекомендуется отстранить от работы или перевести на дистанционный режим. С 1 декабря эта мера будет распространяться на всех сотрудников, которые не завершили курс вакцинации.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 533 случая. По данным на 1 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 139 тыс. случаев коронавируса, более 128 тыс. человек выздоровели, 6 тыс. умерли.