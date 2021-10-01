Новосибирский Минздрав объяснил низкой заболеваемостью слабый охват тестирования на ковид

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области, которая вошла в число 11 регионов, не выполняющих федеральный норматив по охвату населения тестированием на коронавирус, объяснил, что такая ситуация сложилась из-за низкой заболеваемости COVID-19. Если этот показатель начнет повышаться, то число тестов в регионе достигнет федерального норматива, сообщил журналистам в пятницу глава министерства Константин Хальзов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в четверг сообщила, что за последние четыре недели охват тестирования вырос с 279 в целом по стране до 300 на 100 тыс. населения, однако 11 регионов не выполняют эти нормативы. В их число вошла Новосибирская область.

"На сегодня мы принимаем все необходимые меры для того, что протестировать всех, кто в этом нуждается, и у кого есть показания. Еще раз напоминаю, что это все случаи проявления признаков ОРВИ у пациентов, вне зависимости от возраста, плюс, мы тестируем сегодня всех, кто находится на амбулаторном и стационарном лечении. Наш показатель, близкий к федеральному показателю. Мы исполняем полностью все нормативы, которые требуются для выявления ковидной инфекции. Лабораторий сегодня работает у нас достаточно - 24 лаборатории. Если будет рост [заболеваемости], то там совсем чуть-чуть, и мы достигнем того федерального показателя", - сказал Хальзов.

Он сообщил, что, по данным оперативного штаба на утро 1 октября, в регионе зарегистрировано 63 714 случаев коронавируса (плюс 172 за сутки), в том числе у 5 355 детей. 50 548 пациентов полностью выздоровели (плюс 111 за сутки). Умерли 12 человек. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 997 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 902 пациента, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ - 26 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 530 906 тестов на коронавирус.