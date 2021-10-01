В Северной Осетии выплаты на содержание приемного ребенка увеличились почти в 2,5 раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Выплаты на содержание приемного ребенка увеличились в Северной Осетии примерно 2,5 раза - до 10,8 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

"Правительством республики подготовлен проект закона, которым увеличивается размер ежемесячной выплаты на содержание приемного ребенка с 4200 рублей до величины прожиточного минимума для детей - 10889 рублей. Прогнозный объем денежных средств с учетом увеличения размера выплаты на следующий год составит почти 72 млн рублей, из которых около 45 млн рублей - дополнительные средства", - говорится в сообщении.

Также в республике при усыновлении ребенка предлагается выплачивать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. На это дополнительно потребуется 1 млн 200 тыс. рублей.

В настоящее время в республике право на получение указанной выплаты имеют 537 детей.

Закон предлагается ввести в действие с 1 января 2022 года.