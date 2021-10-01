Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.

Другим указом президента от должности освобожден его советник Владимир Васильев, который также избран в нижнюю палату парламента.

Кузнецова входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия". Ранее она приняла предложение президента курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей. Как сообщал ТАСС источник в аппарате детского омбудсмена, решения о кандидатуре нового уполномоченного по правам ребенка пока нет, на эту должность могут рассматриваться несколько претендентов.

На выборах депутатов Госдумы Васильев победил в одномандатном избирательном округе № 180 (Тверская область), набрав 42,14% голосов.

Выборы в нижнюю палату парламента восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября.