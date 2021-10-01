Космонавты с борта МКС пообщались с участниками конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Олег Новицкий и Петр Дубров поприветствовали участников региональных финалов четвертого сезона конкурса "Лидеры России", рассказав им о сложных аспектах лидерства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В юбилейный год первого в истории человечества пилотируемого полета в космос, подвига, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин, особое значение приобретает понятие лидерства. Быть первым почетно, но крайне непросто", - сказал Новицкий. Он заметил, что быть первым - значит "идти навстречу страхам, становиться испытателем чего-то нового и неизведанного".

Дубров со своей стороны указал на то, что "лидерами становятся сильные люди, умеющие принимать неординарные решения". "В серьезной конкурентной борьбе вы убедительно доказали, что обладаете глубокими знаниями и способностями, характером и волей, и достойны быть первыми", - подчеркнул космонавт, заметив, что конкурс "Лидеры России" станет для них "стартом новых интересных проектов".

Региональные финалы четвертого сезона конкурса "Лидеры России" по трекам "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" стартовали 1 октября. В этот день во Владивостоке началось повторное контрольное тестирование для участников из Дальневосточного федерального округа, а 2 и 3 октября конкурсанты из ДФО пройдут оценочные мероприятия, посетят образовательную программу и узнают имена победителей.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.