Суд в США снял судимость с основателя Yota Сергея Адоньева

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Суд США по Центральному округу Калифорнии снял судимость с основателя компании Yota Сергея Адоньева. Соответствующий документ размещен в базе суда.

"Суд распоряжается навсегда снять судимость с Сергея Адоньева", - говорится в решении.

Адоньев в 1998 году признал свою вину и был осужден по делу о поставках сахара в Казахстан. Суд признал, что ранее у предпринимателя не было возможности оспорить судебное решение, и разрешил сделать это сейчас, отозвав признательные показания.

Из-за судимости Адоньеву был запрещен въезд в США.