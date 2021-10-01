{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в США снял судимость с основателя Yota Сергея Адоньева

Сергей Адоньев в 1998 году признал свою вину и был осужден по делу о поставках сахара в Казахстан
Сергей Адоньев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Адоньев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Суд США по Центральному округу Калифорнии снял судимость с основателя компании Yota Сергея Адоньева. Соответствующий документ размещен в базе суда.

"Суд распоряжается навсегда снять судимость с Сергея Адоньева", - говорится в решении.

Адоньев в 1998 году признал свою вину и был осужден по делу о поставках сахара в Казахстан. Суд признал, что ранее у предпринимателя не было возможности оспорить судебное решение, и разрешил сделать это сейчас, отозвав признательные показания.

Из-за судимости Адоньеву был запрещен въезд в США.

Теги
США
Путин поручил разработать концепцию создания платформы психологической помощи школьникам
Помощь также смогут получить их родители
Читать полностью