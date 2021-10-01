Потомок династии Романовых и его супруга обвенчались в Исаакиевском соборе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Венчание Георгия Романова - потомка династии Романовых - и его супруги, итальянки Ребекки Беттарини состоялось в пятницу в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Как ранее отмечали в Канцелярии Российского императорского дома, свадьба великого князя Георгия Михайловича и Ребекки Беттарини (приняла православие 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга с наречением ей имени Виктория Романовна) является первым за более чем 100 лет бракосочетанием представителя дома Романовых в России. Регистрация брака Романова и Беттарини состоялась в конце сентября в московском ЗАГСе.

В Исаакиевском соборе собрались несколько сотен гостей из разных стран. В их числе - Майкл герцог Вюртембергский, член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, последний царь Болгарии Симеон II из Саксен-Кобург-Готской династии, потомок сестры Наполеона Каролины и маршала Мюрата принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, принц Филипп Лихтенштейнский, принцесса Изабель Лихтенштейнская и многие другие.

Непосредственно перед началом венчания в храм прибыла мать Романова великая княгиня Мария Владимировна, затем в храм вошел жених, а несколькими минутами позже в сопровождении своего отца Роберто Беттарини приехала невеста в белом платье с длинным шлейфом.

Чин церковного венчания совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

После венчания

После завершения венчания новобрачные вышли из храма, пройдя мимо почетного караула, который встречал их торжественным строем с обнаженными саблями. Затем они направились в Великокняжескую усыпальницу в Петропавловской крепости, чтобы возложить цветы к могилам предков.

Торжественные мероприятия по случаю бракосочетания начались в Петербурге еще накануне. В Доме ученых (дворце Великого князя Владимира Александровича) в четверг был организован приветственный вечер для иностранных гостей. В пятницу запланирован торжественный гала-ужин, он пройдет в Российском этнографическом музее.

О Георгии Романове

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Вопрос правомерности использования ею титула великой княгини - предмет спора с другими потомками Романовых (Объединение членов семьи Романовых), принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича - младшего.