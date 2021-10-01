Прокуратура Калмыкии проверит сведения о непредоставлении лекарств ребенку с инвалидностью

ЭЛИСТА, 1 октября. /ТАСС/. Прокуратура Яшалтинского района Республики Калмыкия проводит проверку по факту восстановления прав ребенка с инвалидностью на льготное обеспечение лекарственным средством, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратура Яшалтинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере льготного обеспечения граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Установлено, что несовершеннолетнему жителю с. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия, являющемуся инвалидом 3-й группы, при обращении в БУ РК "Яшалтинская РБ" отказано в получении лекарственного препарата "Энбрел" в связи с его отсутствием в АУ РК "Аптечное управление" из-за проблем с закупками в Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратурой также установлено, что Яшалтинская районная больница заявки на дополнительное лекарственное обеспечение, в том числе препаратов с действующим веществом "Этанерцепт", необходимых ребенку с инвалидностью, производит два раза в год, по полугодиям, заблаговременно. В связи с выявленными нарушениями в сфере льготного обеспечения граждан лекарственными препаратами прокуратурой внесено представление министру здравоохранения республики, которое находится на рассмотрении, уточнили в ведомстве.

ТАСС запросил комментарий министерства здравоохранения Республики Калмыкия.