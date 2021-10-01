Около 60% подлежащих вакцинации жителей Кировской области привились от коронавируса

КИРОВ, 1 октября. /ТАСС/. Почти 60% жителей Кировской области, подлежащих вакцинации, сделали прививку от коронавируса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"От коронавируса в Кировской области вакцинировано 59,6% жителей, подлежащих вакцинации. Действуют пункты вакцинации во всех поликлиниках, а также мобильные и круглосуточные", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе наблюдается рост числа заболевших, большинству из них от 18 до 40 лет. На лечении сейчас находятся 12 тыс. человек.

"Развернуто 25 подразделений инфекционного госпиталя. Система здравоохранения справляется, но идет также рост сезонных заболеваний: гриппа и ОРВИ. Поэтому крайне важно вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа, вакцины от обоих заболеваний имеются в достаточном количестве. О введении дополнительных ограничительных мер речи пока не идет, однако важно продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию", - уточнили в ведомстве.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области с начала пандемии выявлено 57 717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 565 человек, умерли 536. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.