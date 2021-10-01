Глава Кузбасса попросил поддержать строительство аэропорта рядом с курортом Шерегеш

НОВО-ОГАРЕВО, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попросил Владимира Путина поддержать строительство взлетно-посадочной полосы рядом с популярным горнолыжным курортом Шерегеш на юге Кемеровской области, чтобы создать современный аэропорт в нескольких километрах от горнолыжного комплекса. Стоимость ВПП предварительно оценивается в 2,8 млрд рублей, сообщил Цивилев на встрече в очном формате в подмосковной резиденции главы государства.

Как сообщалось, холдинг "Новапорт" минувшей весной заявил о готовности спроектировать и построить новый аэропорт стоимостью 24 млрд рублей в Шерегеше, где при участии госкорпорации ВЭБ.РФ планирует создать всесезонный туристический кластер.

"Мы выбрали площадку [под строительство аэропорта] в 7 км от горы (Зеленая в Шерегеше - прим. ТАСС), причем у нас есть инвестор, кто построит терминал, - мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлетно-посадочная полоса. Если вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира. Мы сейчас проектируем, где-то 2,8 [млрд рублей стоимость ВПП]", - сказал Цивилев.

Владимир Путин отметил, что видел, что в Шерегеше уже выпал первый снег. По словам губернатора, фрирайдеры открыли сезон в конце сентября, и продажи туров идут очень активно. "По оценке всех экспертов, за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи, то есть этот проект очень востребован", - добавил глава региона.

Развитие горнолыжного курорта Шерегеш включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.

В минувшем горнолыжном сезоне Шерегеш установил рекорд по посещаемости - свыше 2 млн человек, это почти вдвое больше, чем в 2020 и 2019 гг. Сейчас отдыхающие прилетают в город Новокузнецк в 180 км от Шерегеша, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или на автобусах, что отнимает время. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка.